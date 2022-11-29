Россияне бросились оформлять один вид ипотеки

«Этажи»: в России доля спроса на льготную ипотеку достигла рекордных 48,5 процента

В ноябре доля спроса на льготную ипотеку в России достигла рекордных 48,5 процента. О том, что россияне фактически бросились оформлять этот вид ипотеки, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

На данный момент на ипотеку с господдержкой приходится почти половина спроса среди тех, кто планирует приобрести первичное жилье. По данным компании, 15 процентов спроса приходится на семейную ипотеку, 1,5 процента — на дальневосточную и 0,7 процента — на ипотеку для IT-специалистов. При этом 34,3 процента интересующихся рассчитывают на обычные условия кредитования.

«Даже в мае, когда ставки на вторичное жилье резко выросли, доля заявок по ипотеке с господдержкой не превышала 43,4 процента. Сейчас мы отмечаем реальный бум спроса на данную ипотеку», — рассказали в компании «Этажи». Минимальная доля заявок на льготную ипотеку была зафиксирована в январе — 32,3 процента.

Ранее в компании «Этажи» выяснили, что на фоне выросшего дисконта при продаже вторичной недвижимости в России выросло число заинтересованных в таких объектах инвесторов. Инвесторы приобретают «вторичку» в удовлетворительном состоянии со скидкой, делают в ней ремонт и затем продают.