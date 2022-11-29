Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:27, 29 ноября 2022Среда обитания

Россияне бросились оформлять один вид ипотеки

«Этажи»: в России доля спроса на льготную ипотеку достигла рекордных 48,5 процента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ноябре доля спроса на льготную ипотеку в России достигла рекордных 48,5 процента. О том, что россияне фактически бросились оформлять этот вид ипотеки, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

На данный момент на ипотеку с господдержкой приходится почти половина спроса среди тех, кто планирует приобрести первичное жилье. По данным компании, 15 процентов спроса приходится на семейную ипотеку, 1,5 процента — на дальневосточную и 0,7 процента — на ипотеку для IT-специалистов. При этом 34,3 процента интересующихся рассчитывают на обычные условия кредитования.

Материалы по теме:
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

«Даже в мае, когда ставки на вторичное жилье резко выросли, доля заявок по ипотеке с господдержкой не превышала 43,4 процента. Сейчас мы отмечаем реальный бум спроса на данную ипотеку», — рассказали в компании «Этажи». Минимальная доля заявок на льготную ипотеку была зафиксирована в январе — 32,3 процента.

Ранее в компании «Этажи» выяснили, что на фоне выросшего дисконта при продаже вторичной недвижимости в России выросло число заинтересованных в таких объектах инвесторов. Инвесторы приобретают «вторичку» в удовлетворительном состоянии со скидкой, делают в ней ремонт и затем продают.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
Брата премьер-министра Армении сбила машина
В Москве спрос на элитное жилье откатился на пять лет назад
Звезда Comedy Club назвал главную сложность на съемках шоу
В Иране освободили более 700 заключенных в честь победы на ЧМ
Фитнес-блогер развеяла самые популярные заблуждения о тренировках
В МИД России назвали условия для возобновления диалога с США по СНВ-3
Байдена заставят отчитаться за помощь Украине
В Москве установят памятник Юрию Шатунову
Камерунского вратаря выгнали из сборной во время чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.