Проценко оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Денис Проценко сообщил о нахождении в реанимации 176 пациентов с COVID-19 в Москве

В Москве 176 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает РИА Новости.

Оценивая ситуацию с COVID-19 по России, он отметил, что идет устойчивое снижение заболевания. В то же время Проценко указал, что в столице регистрируются случаи тяжелого течения коронавируса.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 912 случаев COVID, умерли 15 человек.

Всего по стране за сутки выявили 4928 случаев коронавируса. Меньше всего — в Чечне и Северной Осетии (по одному случаю). Также есть регионы, где случаев заболевания вовсе не было выявлено — это Ингушетия, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Тыва и Калмыкия.

За сутки в российских регионах было зарегистрировано 53 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 391 943 человека.