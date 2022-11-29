Названы округа Москвы с наибольшим числом сделок с безрисковым жильем

Наибольшее число ДДУ с использованием эскроу-счетов было зафиксировано в ТиНАО

С начала 2022 года наибольшее количество договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов в Москве было зарегистрировано в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом со ссылкой на исследование Москомстройинвеста сообщил РБК.

С начала текущего года в ТиНАО заключили 29,6 тысячи ДДУ, или 19 процентов от общего количества сделок с безрисковым жильем в новостройках. Второе место в списке занял Северо-Западный округ (СЗАО) столицы с показателем в 20,6 тысячи договоров. Всего на СЗАО пришлось 13 процентов от всех заключенных сделок. Третьим округом Москвы по числу зафиксированных ДДУ с использованием эскроу-счетов эксперты назвали Юго-Восточный округ — там с начала года было оформлено 20,1 тысячи ДДУ, или 13 процентов от общего числа сделок. Кроме того, в пятерку вошли ЗАО и ЮАО, где за указанный период зарегистрировали 19,6 тысячи и 17,3 тысячи договоров соответственно. На Западный округ пришлось 13 процентов от всех сделок, на Южный — 11 процентов.

Наименьшее число ДДУ со счетами эскроу обнаружили в Зеленоградском округе. С начала нынешнего года там заключили 961 сделку, или один процент от общего числа договоров. Всего с начала года на столичной «первичке» заключили 154,5 тысячи ДДУ с использованием эскроу-счетов.

В ноябре в столичном управлении Росреестра зафиксировали рекордное количество ДДУ с использованием эскроу-счетов в Москве. По данным экспертов, за первые девять месяцев 2022 года в столице было зарегистрировано 85,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) с использованием эскроу-счетов в отношении жилой и нежилой недвижимости.