В одной европейской стране заявили о риске дефицита газа

Швейцарская ассоциация газовой промышленности заявила о возможном дефиците следующей зимой

Несмотря на сложности с поставками газа в Европу, в настоящее время ситуация улучшилась, однако риски образования дефицита топлива все еще остаются, заявила Швейцарская ассоциация газовой промышленности (VSG).

Глава организации Даниэла Декуртинс отметила, что во избежание проблем в 2023-2024 годах Швейцарии необходимо продолжать сокращать потребление, и добавила, что VSG готова внести в это свой вклад. Ассоциация опубликовала короткие видеоролики с практическими советами по энергосбережению как для домохозяйств, так и для бизнеса и промышленности. В компании заявили, что даже уменьшение отопления на один градус снижает расход энергии на 10 процентов.

Ранее власти Швейцарии представили план по экономии электроэнергии в зависимости от уровня угрозы ее нехватки. В частности, в стране обсуждается возможность ограничения температуры стирки в стиральной машине до 40 градусов, отключение отопления в танцевальных помещениях, сокращение часов работы магазинов, а также ограничение освещения витрин магазинов в определенные часы.

На фоне резкого сокращения поставок газа из России Европа начала искать альтернативных экспортеров и обязала домохозяйства и компании резко сократить потребление разных видов топлива, чтобы повысить энергетическую безопасность региона. В октябре общий спрос на газ в Европе упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители. В частности, из-за теплой погоды домохозяйствам не приходилось включать отопление.

О важности сокращения потребления энергии ранее говорила гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен. Она заявила, что это является необходимым условием для обретения независимости от российских энергоресурсов, как и расширение мер экономии энергии.

