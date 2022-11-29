Семья из четырех человек нашла способ плотно питаться на 400 рублей в месяц

Metro: семья из Великобритании нашла способ питаться на 400 рублей в месяц

Семья из четырех человек из Манчестера, Великобритания, нашла необычный способ разнообразно и плотно питаться всего на пять фунтов стерлингов (около 400 рублей) в месяц. Об этом сообщает Metro.

32-летний Джим Парумс увлекся собирательством в юном возрасте благодаря бабушке. Он с интересом наблюдал за тем, как она собирает грибы и готовит из них разные блюда. Во время обучения в университете мужчина собирал ягоды и делал домашнее вино, которым угощал друзей. Несколько лет назад Парумс устал от покупных полуфабрикатов и дорогих продуктов, решил снова обратиться к природе и занялся фуражингом.

Британец приобщил к собирательству супругу, 35-летнюю Кэт, и двух дочерей. Теперь все семейство добывает пропитание в лесу возле дома и выращивает зелень, овощи, фрукты и другие культуры в своем саду. По словам Парумса, он очень редко ходит в супермаркет и покупает только оливковое масло и макароны.

Дочери Джима отлично разбираются в грибах и могут без труда отличить съедобные от несъедобных. Семья завтракает джемом из лесных ягод и хлебом собственного приготовления. На обед и ужин британцы едят сезонные фрукты, овощи, зелень и грибы с гарнирами. Нередко Парумсы также находят в лесу дичь, оставшуюся после охоты, и готовят ее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина бросила работу учительницей ради прогулок по городу в поисках грибов и ягод и обрела душевный покой. 31-летняя Мария Фернандес Гарсия всегда увлекалась растениями, грибами и ягодами, однако никогда не предполагала, что будет серьезно заниматься их сбором.