Украинский футболист пожаловался на запрет ФИФА показывать флаг «Азова» на ЧМ

Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у фанатов отобрали флаг «Азова» на ЧМ-2022

Украинский футболист Роман Зозуля пожаловался на запрет Международной федерации футбола (ФИФА) показывать фанатам флаг полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он рассказал, что у испанских болельщиков отобрали флаг, который они развернули на трибунах во время матча их национальной команды против сборной Германии (1:1). «Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — заявил Зозуля.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

Ранее организаторы международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии запретили украинке Диане Петренко показывать флаг «Азова». На церемонии награждения спортсменка, завоевавшая серебро, развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке, после чего ей пришлось убрать символ.