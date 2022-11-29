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09:56, 29 ноября 2022Спорт

Украинский футболист пожаловался на запрет ФИФА показывать флаг «Азова» на ЧМ

Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у фанатов отобрали флаг «Азова» на ЧМ-2022

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Украинский футболист Роман Зозуля пожаловался на запрет Международной федерации футбола (ФИФА) показывать фанатам флаг полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он рассказал, что у испанских болельщиков отобрали флаг, который они развернули на трибунах во время матча их национальной команды против сборной Германии (1:1). «Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — заявил Зозуля.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

Ранее организаторы международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии запретили украинке Диане Петренко показывать флаг «Азова». На церемонии награждения спортсменка, завоевавшая серебро, развернула флаг Украины с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке, после чего ей пришлось убрать символ.

Андрей Стрельцов
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