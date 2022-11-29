Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:18, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Генпрокуратура подготовила список нарушений для прекращения деятельности СМИ

Генпрокуратура подготовила список нарушений, позволяющий приостанавливать деятельность СМИ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генпрокуратура подготовила проект приказа о приостановлении работы СМИ в случае нарушений. Об этом сообщается на сайте госоргана.

«Настоящая инструкция регулирует: порядок подготовки требования о приостановлении деятельности средства массовой информации; порядок подготовки требования о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание; порядок принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что основаниями для указанных мер прокуроров могут стать публикация недостоверной информации, которая выдается за правдивую и создает угрозу для граждан. Запрещается также публикаций фейковых данных о Вооруженных силах России.

В список запрещенных материалов также входят публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам. Под внимание прокуроров также могут попасть призывы к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot
Психолог раскритиковал поговорку про зайку и лужайку
Стюардесса пригрозила блогеру-инвалиду оружием в самолете и попала на видео
Названы округа Москвы с наибольшим числом сделок с безрисковым жильем
Появились подробности госпитализации Марии Колесниковой
Генпрокуратура подготовила список нарушений для прекращения деятельности СМИ
Ветерану в российском регионе поменяли ветхую квартиру на разрушенную
Названы способы сохранить здоровье зубов в экстремальных условиях
Китайские предприниматели нашли выгоду в «юанизации» России
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.