Генпрокуратура подготовила список нарушений для прекращения деятельности СМИ

Генпрокуратура подготовила список нарушений, позволяющий приостанавливать деятельность СМИ

Генпрокуратура подготовила проект приказа о приостановлении работы СМИ в случае нарушений. Об этом сообщается на сайте госоргана.

«Настоящая инструкция регулирует: порядок подготовки требования о приостановлении деятельности средства массовой информации; порядок подготовки требования о признании недействительной регистрации средства массовой информации и (или) прекращении действия лицензии на вещание; порядок принятия решения о запрете (ограничении) деятельности иностранного средства массовой информации на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что основаниями для указанных мер прокуроров могут стать публикация недостоверной информации, которая выдается за правдивую и создает угрозу для граждан. Запрещается также публикаций фейковых данных о Вооруженных силах России.

В список запрещенных материалов также входят публикации в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам. Под внимание прокуроров также могут попасть призывы к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.

