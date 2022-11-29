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13:22, 29 ноября 2022Спорт

Власти Ирана начали угрожать футболистам сборной перед матчем с США

CNN: Иран пригрозил игрокам национальной сборной по футболу пытками родственников

Фото: Alexander Pohl / Globallookpress.com

Родственникам игроков национальной сборной Ирана по футболу начали угрожать перед финальным матчем в групповом этапе чемпионата мира против сборной США. Футболистам пообещали посадить их близких в тюрьму и подвергнуть их пыткам в случае, если игроки не будут «вести себя прилично» в игре против принципиального соперника. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

21 ноября футболисты сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Англии. Во время исполнения национального гимна игроки иранской команды стояли молча. Болельщики на трибунах стадиона «Халифа» в Дохе встретили решение футболистов аплодисментами.

По данным CNN, после отказа исполнять национальный гимн футболистов вызвали на встречу с членами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Утверждается, что на встрече игрокам стали поступать угрозы. В частности, им пообещали, что члены их семей подвергнутся насилию и пыткам, если футболисты снова откажутся петь гимн или поддержат политические протесты и акции, которые сейчас активно проходят в Исламской Республике. После этого иранские футболисты все же исполнили гимн страны в следующем матче против сборной Уэльса.

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Источник канала в службе безопасности сообщил, что в Катар приехали десятки офицеров КСИР, которые следят за иранскими футболистами. Игрокам запрещено общаться с кем-либо вне своей сборной и встречаться с иностранцами. С офицерами КСИР встретился и главный тренер команды португалец Карлуш Кейрош, однако содержание их разговора CNN неизвестно.

Помимо этого, по данным CNN, власти Катара пообещали футболистам перед первой игрой со сборной Англией «подарки и автомобили». Однако риторика сменилась после протестного жеста игроков национальной сборной. Более того, Тегеран отправил в Катар сотни фанатов-актеров, «чтобы создать у болельщиков ложное чувство поддержки и благосклонности». К предстоящему матчу с США планируется отправить около тысячи поддельных иранских болельщиков.

С середины сентября в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Протестующих поддержали многие публичные личности Ирана.

Варвара Кошечкина
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