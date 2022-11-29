Пушков прокомментировал условия Венгрии для созыва комиссии Украина — НАТО

Пушков: Венгрия не поступается принципами в вопросе созыва комиссии Украина — НАТО

Власти Венгрии не поступаются принципами и не хотят «играть в поддавки с Киевом», как это делает Совет Европы и другие страны. Такой комментарий дал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, остальные европейские государства почему-то не требуют от украинского руководства «соблюдения прав нацменьшинств».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не допустят созыва комиссии Украина — НАТО до тех пор, пока не будут восстановлены права этнических венгров в Закарпатье. Он уточнил, что в позиции Венгрии по этому вопросу нет ничего нового и удивительного.

На поведение Венгрии пожаловался официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что из-за позиции Будапешта глава министерства Дмитрий Кулеба встретится в Бухаресте с министрами иностранных дел альянса, но не в формате комиссии.