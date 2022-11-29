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18:16, 29 ноября 2022Россия

Пушков прокомментировал условия Венгрии для созыва комиссии Украина — НАТО

Пушков: Венгрия не поступается принципами в вопросе созыва комиссии Украина — НАТО

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Власти Венгрии не поступаются принципами и не хотят «играть в поддавки с Киевом», как это делает Совет Европы и другие страны. Такой комментарий дал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По словам сенатора, остальные европейские государства почему-то не требуют от украинского руководства «соблюдения прав нацменьшинств».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не допустят созыва комиссии УкраинаНАТО до тех пор, пока не будут восстановлены права этнических венгров в Закарпатье. Он уточнил, что в позиции Венгрии по этому вопросу нет ничего нового и удивительного.

На поведение Венгрии пожаловался официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что из-за позиции Будапешта глава министерства Дмитрий Кулеба встретится в Бухаресте с министрами иностранных дел альянса, но не в формате комиссии.

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Сергей Истомин
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