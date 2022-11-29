МИД Литвы не нашел оснований для включения Лободы в список персон нон грата

МИД Литвы не нашел оснований для включения Светланы Лободы в список персон нон грата

Украинская певица Светлана Лобода не будет включена в список нежелательных лиц в Литве. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте, ее слова передает ТАСС.

Как отметили в МИД Литвы, юридических оснований для включения артистки в список нежелательных в стране лиц нет. «Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено», — подчеркнула Левицкайте.

Ранее сообщалось о том, что МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата. Отмечалось, что это решение было принято после консультации с украинскими партнерами страны. Лобода, в свою очередь, опровергла запрет на въезд в государство и добавила, что ее концерты в Литве в поддержку Украины состоятся. Всего у артистки запланировано четыре концерта в разных городах государства. 30 ноября в Шяуляе, 1 декабря в Клайпеде, 4 декабря в Паневежисе и 5 декабря— в Вильнюсе.