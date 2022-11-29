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19:32, 29 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский обсудил с Шольцем свою «формулу мира» на Украине

Президент Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Шольцем шаги по достижению мира на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем формулу мирного урегулирования конфликта в стране. Об этом Зеленский написал в Twitter.

Украинский лидер отметил, что провел с Шольцем телефонный разговор. В ходе него Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ за поддержку продовольственной инициативы Grain from Ukraine («Зерно с Украины»). В рамках нее страны, поддерживающие инициативу, будут закупать украинскую агропродукцию и передавать ее потребителям в государствах, находящихся на грани голода.

«Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество для защиты Украины от российского ракетного террора», — подчеркнул Зеленский.

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Свою «формулу мира» Владимир Зеленский озвучил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. Она включает 10 шагов, которые, по мнению украинских властей, позволят достичь мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины. Также Зеленский отверг заключение новых Минских соглашений с Россией.

Позже в Совфеде РФ заявили, что украинская «формула мира» содержит неприемлемые требования к России. Это, по словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, говорит о том, что украинский лидер не уполномочен принимать серьезных решений по сложившейся ситуации и не заинтересован в этом.

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Полина Матюхина
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