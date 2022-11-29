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15:04, 29 ноября 2022Из жизни

Семейный вечер за игрой в «Монополию» закончился стрельбой

KWCH: полицейские арестовали мужчину после стрельбы из-за настольной игры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Larry Downing / Reuters

Семейный вечер за игрой в «Монополию» в американском городе Талса, штат Оклахома, закончился стрельбой и арестом одного из игроков. Об этом сообщает KWCH.

Полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе в частном доме. Оказалось, что семья играла в настольную игру, и между Джоном Армстронгом и его отчимом завязалась драка. «После того как они перевернули поле для игры в "Монополию" и другую мебель, еще один член семьи сказал Армстронгу и его отчиму, чтобы они шли выяснять отношения на улицу», — рассказали в полиции.

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Мужчины вышли из дома, после чего Армстронг вытащил пистолет и погнался за отчимом и сводной сестрой по улице. Он несколько раз выстрелил в них. Сводная сестра мужчины вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гостиной разбросанные по комнате игровые деньги из «Монополии» и другие составляющие игры.

Полицейские арестовали Армстронга. Задержанному предъявили обвинение в нападении с применением летального оружия. «В данном случае Армстронгу не удастся применить карточку "Бесплатно выйти из тюрьмы"», — пошутили в полиции.

Ранее сообщалось, что в американском штате Канзас семейные посиделки за настольной игрой закончились дракой. В семье разгорелся спор о правилах игры «Монополия».

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Алиса Дмитриева
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