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02:06, 29 ноября 2022Экономика

Раскрыты подробности об НДФЛ для уехавших россиян

«Известия»: законопроект Минфина об НДФЛ для уехавших россиян внесли в кабмин

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Законопроект Министерства финансов России, подразумевающий отказаться от возможности не платить НДФЛ тем, кто работает на российскую компанию за границей, получил положительные отзывы независимой антикоррупционной экспертизы. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ.

Издание раскрыло подробности об инициативе для уехавших за границу россиян и сообщило, что ее уже внесли в кабмин. «В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены», — подчеркнули авторы экспертизы. В Минфине подтвердили разработку проекта и его отправку в правительство.

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В ведомстве добавили, что работающие за рубежом и получающие зарплату от российских работодателей сотрудники сейчас имеют право не платить налоги.

«Это происходит, как только они теряют статус налогового резидента России, то есть когда они проводят за пределами РФ более 183 дней в году. Данным законопроектом Минфин предложил справедливо считать эти выплаты полученными от источников в Российской Федерации, в целях налогообложения НДФЛ», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал о будущем НДФЛ для уехавших россиян. По его словам, ведомство склоняется к сохранению налога на уровне 13 процентов.

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Марина Совина
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