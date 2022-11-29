Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:58, 29 ноября 2022Мир

Лидер Южной Кореи призвал Китай отговорить КНДР продолжать от ядерную программу

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал КНР отговорить КНДР продолжать ядерную программу
Юн Сок Ель

Юн Сок Ель. Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель выступил с призывом к Китаю использовать свое влияние и отговорить КНДР от продолжения своей ядерной программы, сообщает Reuters.

«Несомненно то, что у Китая есть возможность влиять на Северную Корею, и Китай несет ответственность за участие в этом процессе», — заявил президент Республики Корея.

Он напомнил, что КНР является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому она должна оказать влияние на Пхеньян для поддержания мира и стабильности в регионе. Юн Сок Ель также подчеркнул, что Китай заинтересован в остановке Северной Кореей ядерной программы, поскольку ее продолжение приведет к увеличению оборонного бюджета КНР и активизации различного рода действий со стороны США.

Ранее американское издание 19FourtyFive сообщило, что стратегия США по превращению КНДР в страну-изгоя с треском провалилась, а последнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты меняет правила игры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Стало известно об аресте сотрудников российской администрации Снигиревки
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Назван способ избавиться от слежки через смартфон
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
В граничащем с Украиной регионе опровергли срочное укомплектование полицейских
Лидер Южной Кореи призвал Китай отговорить КНДР продолжать от ядерную программу
Американский телеканал обвинил Зеленского в отмывании западных денег
Кулеба рассказал об отказе стран продавать оружие Украине
В США заявили о принуждении Германии к отправке войск на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.