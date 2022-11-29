Лидер Южной Кореи призвал Китай отговорить КНДР продолжать от ядерную программу

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал КНР отговорить КНДР продолжать ядерную программу

Южнокорейский лидер Юн Сок Ель выступил с призывом к Китаю использовать свое влияние и отговорить КНДР от продолжения своей ядерной программы, сообщает Reuters.

«Несомненно то, что у Китая есть возможность влиять на Северную Корею, и Китай несет ответственность за участие в этом процессе», — заявил президент Республики Корея.

Он напомнил, что КНР является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому она должна оказать влияние на Пхеньян для поддержания мира и стабильности в регионе. Юн Сок Ель также подчеркнул, что Китай заинтересован в остановке Северной Кореей ядерной программы, поскольку ее продолжение приведет к увеличению оборонного бюджета КНР и активизации различного рода действий со стороны США.

Ранее американское издание 19FourtyFive сообщило, что стратегия США по превращению КНДР в страну-изгоя с треском провалилась, а последнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты меняет правила игры.