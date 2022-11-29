Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 29 ноября 2022Россия

В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву

Депутат Швыткин: Шольц не поставляет Киеву танки из-за истощения резервов его страны

Фото: Axel Heimken/Pool / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поставляет Киеву танки, так как резервы его страны истощаются. Так это объяснил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, пишут «Известия».

По словам парламентария, Шольц — «достаточно противоречивая личность, невнятный политик». Он также предположил, что канцлер Германии чего-то боится. «Не могу оценивать его личностные характеристики, я оцениваю исходя из той ситуации, что резервы стран Запада на исходе», — заключил депутат.

Ранее депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер прокомментировал отказ Шольца передать Украине боевые танки. Он объяснил, что Шольц отказался передать Украине танки из-за его страха перед Россией.

В конце октября канцлер ФРГ сообщал, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. «Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — уточнил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота
В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах
Щербакова рассказала о жизни с родителями
Путин предостерег суды от поверхностных разбирательств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.