В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву

Депутат Швыткин: Шольц не поставляет Киеву танки из-за истощения резервов его страны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поставляет Киеву танки, так как резервы его страны истощаются. Так это объяснил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, пишут «Известия».

По словам парламентария, Шольц — «достаточно противоречивая личность, невнятный политик». Он также предположил, что канцлер Германии чего-то боится. «Не могу оценивать его личностные характеристики, я оцениваю исходя из той ситуации, что резервы стран Запада на исходе», — заключил депутат.

Ранее депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер прокомментировал отказ Шольца передать Украине боевые танки. Он объяснил, что Шольц отказался передать Украине танки из-за его страха перед Россией.

В конце октября канцлер ФРГ сообщал, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. «Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — уточнил он.