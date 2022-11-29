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12:21, 29 ноября 2022Россия

Кремль высказался о переносе заседания России и США по ДСНВ

Песков заявил, что Кремлю известна причина переноса заседания комиссии РФ и США по ДСНВ

Фото: Brian Snyder / Reuters

Российские власти располагают данными о причинах переноса заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Кремль в курсе, но это вопрос МИДа исключительно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что именно Министерство иностранных дел является главной организацией в этом мероприятии, поэтому следует обращаться туда.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США ждали заседания комиссии с Россией по исполнению ДСНВ, надеются на его скорое проведение и объяснение причин переноса.

28 ноября МИД заявил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между Россией и США переносится на более поздний срок.

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Сергей Истомин
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