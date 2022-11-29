Сотрудницу полиции отстранили от работы за публикацию откровенных снимков

Сотрудницу лондонской полиции отстранили от работы за публикацию откровенных снимков

Сотрудница лондонской полиции Сэм Хелена ушла в отставку после того, как ее отстранили от работы за публикацию откровенных снимков в сети. Об этом сообщает The Sun.

Женщина начала снимать откровенные видео и выкладывать их в социальные сети в 2020 году. Хотя начальство сделало ей предупреждение, она продолжила публиковать ролики под никнеймом «Татуированная Барби». В одном из своих видео она снялась в откровенном темно-синем корсете с полицейским значком и бейджиком «офицер Шалунья».

Позднее Хелена зарегистрировалась на сайте OnlyFans и стала продавать свои интимные фотографии и видео. Этого руководство полиции стерпеть не могло и отстранило ее от работы.

Мы все имеем право на личную жизнь, но когда вы становитесь полицейским, то подписываетесь под Кодексом этики. В нем говорится: «На службе и вне службы я буду вести себя так, чтобы не дискредитировать полицию и не подрывать доверие общества к ней» Мик Невилл старший инспектор полиции в отставке

Хотя женщина уже не работает в полиции, ей все еще могут предъявить обвинение в грубом нарушении дисциплины.

Ранее сообщалось, что женщину-лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании уличили в создании эротических видеороликов со своим бойфрендом-моряком на сверхсекретной атомной подводной лодке. Отмечается, что женщина прошла строгую проверку перед тем, как заступить на службу.