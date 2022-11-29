Байден назвал главные приоритеты в финансировании США

Президент США Байден назвал главным приоритетом страны финансирование Украины

У Конгресса США есть главные приоритеты в финансировании, их назвал президент страны Джо Байден. Его слова приводит Reuters.

По его словам, страна прежде всего заинтересована в выделении средств Украине и на борьбу с COVID-19.

Ранее стало известно о планах Вашингтона направить Киеву 53 миллиарда долларов. Уточняется, что эта сумма предназначена для закупки оборудования для энергосетей.

До этого несколько европейских стран решили оказать помощь энергетической сфере Украины на время зимы. В частности, к ним относятся Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.