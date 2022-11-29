Найден альтернативный способ борьбы с ПТСР без применения лекарств

The Lancet Psychiatry: аэробные упражнения снизили тяжесть симптомов ПТСР

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) нашли альтернативный способ борьбы с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) без применения лекарственных препаратов. Согласно результатам исследования, опубликованного в авторитетном научном журнале The Lancet Psychiatry, аэробные упражнения помогают снизить тяжесть симптомов в долгосрочной перспективе.

Часто для лечения ПТСР медики применяют экспозиционную терапию, однако она малоэффективна для примерно половины пациентов. Новая работа с участием 130 испытуемых с этим заболеванием показала, что есть и другие способы побороть недуг.

В процессе исследования авторы раздели добровольцев на две группы, обе из которых проходили девять сеансов экспозиционной терапии по 90 минут. Однако в первой подопытные также выполняли десять минут аэробных упражнений, а во второй десять минут не слишком активной растяжки.

Специалисты пришли к выводу, что люди в группе аэробных упражнений сообщали о меньшей тяжести симптомов ПТСР, чем у участников из второй группы. Вместе с тем не было выявлено четких различий между двумя группами через неделю после окончания программы лечения, что говорит о том, что для развития преимуществ физической нагрузки требуется время. Зато при более длительных физических воздействиях у пациентов, выполнявших аэробные упражнения, позитивные эффекты сохранялись даже через шесть месяцев после окончания девятинедельной терапии.