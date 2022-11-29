Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Камерун
3:3
Завершен
Сербия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 2-й тур
Южная Корея
2:3
Завершен
Гана
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 2-й тур
Бразилия
1:0
Завершен
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 2-й тур
ЦСКА
6:4
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Португалия
2:0
Завершен
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 2-й тур
07:36, 29 ноября 2022Спорт

Болельщик назвал отличие чемпионатов мира по футболу в Катаре и России

Болельщик из России: в Катаре на стадионах меньше людей, чем было на ЧМ-2018

Фото: Paul Childs / Reuters

На чемпионате мира по футболу в Катаре болельщиков в разы меньше, чем было в России в 2018 году. Об этом различии между турнирами «Ленте.ру» рассказал приехавший в Доху россиянин Руслан.

Туристов не так много, как хотелось бы и ожидалось. Но это логично, потому что искусственно загасили поток оформлением Hayya-карт, определенными ограничениями, отменой алкоголя на стадионах

Русланфутбольный фанат

«Все, кто ходил на стадионы, отмечают, что там непередаваемая атмосфера, особенно в секторах, которые находятся близко к полю, ты видишь звезд. Но болельщиков не так много», — отметил Руслан.

При этом ходят слухи, что не все, кто приходит на стадионы, делают это, чтобы поддержать любимую команду, рассказал россиянин.

«Есть информация, что местных жителей либо представителей Индии искусственно загоняют на стадионы, они переодеваются в форму той или иной команды», — объяснил он.

Материалы по теме:
В Катаре стартовал самый скандальный чемпионат мира по футболу. Чем там заняться туристу и что надо знать перед поездкой?
В Катаре стартовал самый скандальный чемпионат мира по футболу.Чем там заняться туристу и что надо знать перед поездкой?
21 ноября 2022
«Мы здесь, чтобы победить» Дуэль Роналду и Месси, чемпионские амбиции Франции и новые скандалы: главные интриги ЧМ-2022
«Мы здесь, чтобы победить»Дуэль Роналду и Месси, чемпионские амбиции Франции и новые скандалы: главные интриги ЧМ-2022
19 ноября 2022
Провал Месси, проблемы Германии и невероятные испанцы. Чем удивил первый тур чемпионата мира по футболу?
Провал Месси, проблемы Германии и невероятные испанцы.Чем удивил первый тур чемпионата мира по футболу?
26 ноября 2022

О небольшом количестве болельщиков «Ленте.ру» рассказал и блогер Alijanoooov Абдулазиз Алиджанов.

«Людей как будто мало для чемпионата мира. На самом горячем матче-открытии была полная посадка, на других матчах, которые не так уж популярны, очень много свободных мест остается», — поделился он.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) высказались о возможном выходе организации из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные убили из-за долгов семью в Херсонской области
Девушка покинула праздничный ужин из-за неожиданного поступка свекрови
НАТО обвинило Россию в использовании зимы как оружия в конфликте с Украиной
В США призвали наложить санкции на поддерживающие СВО российские партии
Раскрыты характеристики предложенных Boeing снарядов для «ударов» ВСУ по России
В ЛНР рассказали о трудностях эвакуации украинских военных
Болельщик назвал отличие чемпионатов мира по футболу в Катаре и России
Казахстан зафиксировал рост переводов из России в октябре в 13 раз
Названы самые выгодные даты для вылета на зимний отдых из России
Маркетолог раскрыл главную уловку магазинов во время «Черной пятницы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.