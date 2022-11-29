Болельщик назвал отличие чемпионатов мира по футболу в Катаре и России

Болельщик из России: в Катаре на стадионах меньше людей, чем было на ЧМ-2018

На чемпионате мира по футболу в Катаре болельщиков в разы меньше, чем было в России в 2018 году. Об этом различии между турнирами «Ленте.ру» рассказал приехавший в Доху россиянин Руслан.

Туристов не так много, как хотелось бы и ожидалось. Но это логично, потому что искусственно загасили поток оформлением Hayya-карт, определенными ограничениями, отменой алкоголя на стадионах Руслан футбольный фанат

«Все, кто ходил на стадионы, отмечают, что там непередаваемая атмосфера, особенно в секторах, которые находятся близко к полю, ты видишь звезд. Но болельщиков не так много», — отметил Руслан.

При этом ходят слухи, что не все, кто приходит на стадионы, делают это, чтобы поддержать любимую команду, рассказал россиянин.

«Есть информация, что местных жителей либо представителей Индии искусственно загоняют на стадионы, они переодеваются в форму той или иной команды», — объяснил он.

О небольшом количестве болельщиков «Ленте.ру» рассказал и блогер Alijanoooov Абдулазиз Алиджанов.

«Людей как будто мало для чемпионата мира. На самом горячем матче-открытии была полная посадка, на других матчах, которые не так уж популярны, очень много свободных мест остается», — поделился он.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) высказались о возможном выходе организации из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).