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12:19, 29 ноября 2022Экономика

Молдавия возобновила реверсные поставки газа на Украину

«Оператор ГТС Украины»: Молдавия возобновила реверс газа на Украину

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Молдавия с 29 ноября возобновляет реверсные поставки газа на Украину, остановленные 28 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Всего для транзита в Молдавию через территорию Украины заявлено 6,1 миллиона кубометров газа. Из них 3,9 миллиона — для реверса через газоизмерительную станцию (ГИС) «Гребеники» (главный путь поставки российского топлива в Молдавию).

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22 ноября «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок в Молдавию. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», — заявили в компании.

Кишинев объяснил осевший на Украине газ молдавскими резервными запасами. Позже стало известно, что «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре.

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Платон Щукин
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