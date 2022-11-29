Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов

Samsung запатентовала сервис для самостоятельного ремонта смартфонов

Samsung создала сервис, который поможет потребителям самостоятельно обслуживать свои гаджеты. Об этом сообщает издание SamMobile.

Заявку на регистрацию торгового знака Self Repair Assistant обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, сервис, предлагаемый пользователям в виде приложения, позволит потребителям самостоятельно ремонтировать свои усторойства Samsung.

В документе говорится, что сервис предназначен для оказания «консультационных и информационных услуг, связанных с самостоятельной установкой и самостоятельным ремонтом». Кроме того, корейская компания запатентовала логотип будущего приложения — стилизованная шестерня и гаечный ключ на синем фоне. По мнению журналистов, Samsung не только разрешит пользователям самостоятельно ремонтировать телефоны, часы и прочие гаджеты, но и окажет квалифицированную помощь.

Специалисты предположили, что через приложение потребители смогут найти и приобрести необходимые для ремонта устройств запчасти. Сроки запуска сервиса не раскрываются.

Samsung запустила программу домашнего ремонта для своих устройств в конце августа. На первом этапе программы отремонтировать свои гаджеты смогут владельцы смартфонов серий Galaxy S20 и Galaxy S21, а также планшетов Galaxy Tab S7 Plus.