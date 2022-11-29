Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов
Samsung создала сервис, который поможет потребителям самостоятельно обслуживать свои гаджеты. Об этом сообщает издание SamMobile.
Заявку на регистрацию торгового знака Self Repair Assistant обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, сервис, предлагаемый пользователям в виде приложения, позволит потребителям самостоятельно ремонтировать свои усторойства Samsung.
В документе говорится, что сервис предназначен для оказания «консультационных и информационных услуг, связанных с самостоятельной установкой и самостоятельным ремонтом». Кроме того, корейская компания запатентовала логотип будущего приложения — стилизованная шестерня и гаечный ключ на синем фоне. По мнению журналистов, Samsung не только разрешит пользователям самостоятельно ремонтировать телефоны, часы и прочие гаджеты, но и окажет квалифицированную помощь.
Специалисты предположили, что через приложение потребители смогут найти и приобрести необходимые для ремонта устройств запчасти. Сроки запуска сервиса не раскрываются.
Samsung запустила программу домашнего ремонта для своих устройств в конце августа. На первом этапе программы отремонтировать свои гаджеты смогут владельцы смартфонов серий Galaxy S20 и Galaxy S21, а также планшетов Galaxy Tab S7 Plus.