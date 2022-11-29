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20:15, 29 ноября 2022Наука и техника

Samsung разрешит ремонт смартфонов и часов

Samsung запатентовала сервис для самостоятельного ремонта смартфонов

Фото: Shutterstock

Samsung создала сервис, который поможет потребителям самостоятельно обслуживать свои гаджеты. Об этом сообщает издание SamMobile.

Заявку на регистрацию торгового знака Self Repair Assistant обнаружили в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, сервис, предлагаемый пользователям в виде приложения, позволит потребителям самостоятельно ремонтировать свои усторойства Samsung.

В документе говорится, что сервис предназначен для оказания «консультационных и информационных услуг, связанных с самостоятельной установкой и самостоятельным ремонтом». Кроме того, корейская компания запатентовала логотип будущего приложения — стилизованная шестерня и гаечный ключ на синем фоне. По мнению журналистов, Samsung не только разрешит пользователям самостоятельно ремонтировать телефоны, часы и прочие гаджеты, но и окажет квалифицированную помощь.

Специалисты предположили, что через приложение потребители смогут найти и приобрести необходимые для ремонта устройств запчасти. Сроки запуска сервиса не раскрываются.

Samsung запустила программу домашнего ремонта для своих устройств в конце августа. На первом этапе программы отремонтировать свои гаджеты смогут владельцы смартфонов серий Galaxy S20 и Galaxy S21, а также планшетов Galaxy Tab S7 Plus.

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Андрей Ставицкий
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