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Samsung запустила программу домашнего ремонта смартфонов

Android Authority: Samsung запустила программу домашнего ремонта для новых устройств

Фото: Unsplash

Samsung разрешила пользователям новых смартфонов и планшетов бренда ремонтировать свои девайсы самостоятельно. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа сослались на материалы компании. В корпорации заявили, что запускают программу самостоятельного ремонта для смартфонов и планшетов. По ее правилам потребители получат возможность обслужить свои устройства в домашних условиях. Партнером новой программы выступила компания iFixit.

На первом этапе программы отремонтировать свои гаджеты смогут владельцы смартфонов серий Galaxy S20 и Galaxy S21, а также планшетов Galaxy Tab S7 Plus. Затем предложение будет распространяться и на другие аппараты. Пользователи смогут приобретать детали и инструменты для самостоятельного ремонта, чтобы заменить экран, заднее стекло и зарядные порты на своих устройствах.

Желающие обслужить свои смартфоны и планшеты самостоятельно смогут приобрести комплекты для ремонта в СЦ компании и на сайте iFixit. Вместе с инструментами Samsung предложит официальные инструкции. В компании не стали раскрывать стоимость комплектов, однако отметили, что рядовые пользователи смогут приобрести их по той же цене, что и партнерские сервисные центры.

Samsung объявила о запуске программы самостоятельного обслуживания смартфонов бренда в начале апреля. Ранее — в конце ноября — подобную программу анонсировала Apple.

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Андрей Ставицкий
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