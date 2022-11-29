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14:03, 29 ноября 2022Путешествия

Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами

АТА: туротрасль РФ не закроет долги перед туристами до конца года без помощи властей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Без помощи властей туротрасль не сможет до конца года закрыть долги перед россиянами, чьи поездки сорвались из-за пандемии COVID-19 и спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталию Осипову.

Она отметила, что в последнее время туристы все чаще обращаются в агентства с вопросом, смогут ли им вернуть деньги до 31 декабря текущего года. Именно в этот день, согласно постановлению правительства, заканчивает действовать отсрочка по выплатам.

«Если не будет поддержки от государства и туроператоры останутся лицом к лицу с этой проблемой, то времени для возврата денег понадобится еще больше... Если мы сейчас эту проблему не решим, то надеяться туристам, что они до 31 декабря все получат свои деньги, не приходится», — признала Осипова.

На эту проблему также указал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Он сказал, что те деньги, которые туроператоры зарабатывали в последнее время, направлялись на погашение долгов. Это позволило сократить задолженность вчетверо, однако сумма долга по-прежнему остается серьезной и составляет порядка 10 миллиардов рублей. «Безусловно, здесь поддержка правительства нужна», — согласился Осауленко.

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Согласно постановлению правительства, до конца 2022 года россияне могут получить равнозначный тур за поездку, оплаченную до 31 марта 2020 года, но не состоявшуюся в связи с пандемией. Это также касается поездок, которые сорвались из-за спецоперации РФ на Украине. Если человек отказывается от равнозначного тура, ему обязаны вернуть деньги до конца 2022 года.

В мае Зарина Догузова, занимавшая на тот момент пост главы Ростуризма, отмечала, что долг туроператоров за несостоявшиеся поездки составляет около 40 миллиардов рублей. К концу июля размер задолженности сократился до 24 миллиардов рублей.

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Полина Матюхина
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