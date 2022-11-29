Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву на слушаниях в CAS

«Матч ТВ»: швейцарские юристы отказались представлять Камилу Валиеву на слушаниях в CAS

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer отказалась представлять российскую фигуристку Камилу Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом стало известно «Матч ТВ».

Отмечается, что теперь в CAS сторону спортсменки вероятнее всего будут представлять российские юристы. В феврале швейцарская компания принимала участие в слушаниях по делу Валиевой во время Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

14 ноября Всемирное антидопинговое агентство призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

На Олимпиаде-2022 чемпионка России и Европы Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.