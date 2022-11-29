В Белоруссии нейтрализовали беспилотник-шпион Польши

В 12 километрах от границы с Польшей военные Белоруссии нейтрализовали беспилотник-шпион

В Белоруссии нейтрализовали разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Польши. Об этом сообщается в Telegram-канале «Три сестры».

Уточняется, что инцидент с беспилотником-шпионом произошел в 12 километрах от границы с Польшей. Авторы канала сообщают, что разведывательный БПЛА был замечен белорусскими военными в период, когда президент Польши Анджей Дуда находился в полевом лагере 11-го мазурского артиллерийского полка в Нова-Луке.

Предполагается, что беспилотник стартовал с территории этого лагеря. Его идентифицировали как разведывательный, так как он имеет увеличенную емкость батареи, теплоизоляцию и облегченные элементы фюзеляжа из карбона. При помощи тепловизионной камеры высокого разрешения он снимал важные гражданские и военные объекты Белоруссии, отметили в Telegram-канале.

Ранее в понедельник, 28 ноября, в Минобороны России сообщили об уничтожении семи украинских БПЛА. Беспилотники были замечены вблизи Житловки (ЛНР), Соледара, Волновахи (ДНР), а также Скадовска и Чаплинки, расположенных в Херсонской области.

В ноябре также стало известно, что белорусские пограничники сбили дрон, нарушивший границу республики со стороны Украины. Беспилотник был замечен в 100 метрах от белорусско-украинской границы. Уточнялось, что квадрокоптер был с видеокамерой, применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы.