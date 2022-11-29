Володин рассказал о вступающих в силу с 1 декабря российских законах

Спикер ГД Володин заявил, что с 1 декабря вступают в силу законы о госорганах и иноагентах

С 1 декабря в России вступает в силу ряд законов, среди которых — новые нормы, касающиеся бизнеса, детей, госорганов и иноагентов. Об этом сообщил спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, его слова приводит официальный Telegram-канал нижней палаты парламента.

Как сообщил парламентарий, начиная с этой зимы дети, вместе находящиеся под опекой в семье, смогут посещать одну школу. Володин отметил, что такая новация создает благоприятные условия для воспитания детей.

С 1 декабря также в силу вступает норма, обязывающая все госорганы вести страницы в социальных сетях. «Повышение открытости будет способствовать лучшему информированию граждан, получению обратной связи», — отметил спикер Госдумы.

Также в силу вступают законы, касающиеся бизнеса, в том числе норма, позволяющая малым и средним предпринимателям подавать заявки на господдержку после выявленных незначительных нарушений не через три года, а уже на следующий год. Еще один закон, действие которого начнется с 1 декабря, посвящен иноагентам. Согласно ему, лица и организации, объявленные иностранными агентами, не смогут преподавать несовершеннолетним и производить образовательный контент.

Ранее Володин сообщал, что иностранцам в России запретят нанимать суррогатных матерей.