Уилл Смит вновь высказался о конфликте с Крисом Роком

Актер Уилл Смит заявил, что история с пощечиной Крису Року научила его терпимости

Американский актер Уилл Смит вновь высказался о конфликте с комиком Крисом Роком, который произошел во время церемонии вручения премии «Оскар». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале The Daily Show.

Артист заявил, что история с пощечиной Року научила его терпимости, и призвал людей быть добрее друг к другу. Он отметил, что травмированные люди часто ранят окружающих.

«Это была ужасная ночь, как вы можете догадаться. Тут много нюансов и сложностей. Но, в конце концов, я просто потерялся, понимаете? Я о чем-то переживал той ночью. Не то чтобы это совсем оправдывало мое поведение. Было много всего. Тогда я снова превратился в маленького мальчика, который видел, как его отец избивает мать. Все это просто закипело в тот момент. Но это не тот человек, которым я хочу быть», — сказал Смит.

В конце марта во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После инцидента Американская киноакадемия запретила артисту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». Сам актер на фоне скандала покинул Академию кинематографических искусств и наук США.