Медведев назвал ЕС 51-м штатом США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал пропажу сообщения председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ, назвав Евросоюз 51-м штатом США.

Оценивая недавний инцидент, политик предположил, что главе ЕК «прилетело по голове» из Вашингтона.

«Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», — написал он.

Внимание Медведева привлек недавний инцидент, связанный с заявлением главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, отметившей, что с начала спецоперации потери ВСУ составили свыше 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц.

Видео с этим заявлением выложили в аккаунт главы ЕК в Twitter, однако вскоре его удалили. Представитель ЕК Дана Спинант объяснила это тем, что заявление фон дер Ляйен оказалось неточным, так как речь шла не только об убитых, но и о раненых украинских военных.

Позже на заявление ЕК отреагировали в Киеве, пообещав, что президент Украины Владимир Зеленский обнародует данные о потерях страны в боевых действиях, когда для этого наступит подходящее время.