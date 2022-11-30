23-летняя девушка решила выйти замуж за 71-летнего бойфренда

The Mirror: 23-летняя девушка испугалась будущих проблем со здоровьем у пожилого бойфренда

23-летняя девушка испугалась проблем со здоровьем, которые могут возникнуть у ее 71-летнего бойфренда в будущем. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка обратилась за советом к пользователям форума Reddit. Она рассказала, что любит своего пожилого бойфренда и даже решила выйти за него замуж. Однако пользовательница опасается, что ей придется взять ответственность за жизнь мужа, когда он будет в более преклонном возрасте. «У мамы моего бойфренда болезнь Альцгеймера или деменция, и она очень слаба. Это наводит меня на мысль, что и в его жизни наступит момент, когда ему понадобится дополнительный уход», — пишет она в сети.

Мнение пользователей разделилось. Одни утверждали, что девушка впустую потратит лучшие годы своей жизни рядом с пожилым мужем. Однако другие пользователи поддержали ее, уверяя, что ей стоит выйти замуж и не бояться возможных трудностей в будущем. «Даже если бы вы были с кем-то своего возраста, все равно есть вероятность, что одному из вас пришлось бы взять ответственность за другого в дальнейшем. Так что, если вы любите его, это не будет препятствием», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что пара из Бразилии с 40-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях своих отношений и призвала бороться за любовь, если она настоящая. По словам супругов, родственников сначала удивил их союз, но после свадьбы они окончательно приняли их выбор.

