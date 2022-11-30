Европейская страна снизила потребление газа на четверть

Австрийский регулятор E-Control заявил о снижении потребления газа на 26% в октябре

Благодаря теплой погоде в октябре Австрия резко снизила потребление газа — на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет местная газета Die Presse со ссылкой на данные национального энергетического регулятора E-Control.

Внутреннее производство газа также сократилось примерно на четверть (24,8 процента). Потребление электричества европейской стране удалось снизить на 9 процентов в годовом выражении.

Теплая погода также положительно сказалась на уровне австрийских запасов газа, свидетельствуют данные E-Control. К концу октября газохранилища страны были заполнены на 66,1 процента больше, чем годом ранее. Импорт газа из соседних государств оказался на 29,1 процента ниже прошлогоднего показателя.

Страной-рекордсменом по сокращению потребления газа в Евросоюзе называют Финляндию. В первой половине 2022 года страна в два раза снизила потребление природного газа, при этом в стране не было зафиксировано «значительных перебоев» в производстве или отоплении домов.