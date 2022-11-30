Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:39, 30 ноября 2022Экономика

Европейская страна снизила потребление газа на четверть

Австрийский регулятор E-Control заявил о снижении потребления газа на 26% в октябре

Фото: Unsplash

Благодаря теплой погоде в октябре Австрия резко снизила потребление газа — на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет местная газета Die Presse со ссылкой на данные национального энергетического регулятора E-Control.

Внутреннее производство газа также сократилось примерно на четверть (24,8 процента). Потребление электричества европейской стране удалось снизить на 9 процентов в годовом выражении.

Теплая погода также положительно сказалась на уровне австрийских запасов газа, свидетельствуют данные E-Control. К концу октября газохранилища страны были заполнены на 66,1 процента больше, чем годом ранее. Импорт газа из соседних государств оказался на 29,1 процента ниже прошлогоднего показателя. 

Страной-рекордсменом по сокращению потребления газа в Евросоюзе называют Финляндию. В первой половине 2022 года страна в два раза снизила потребление природного газа, при этом в стране не было зафиксировано «значительных перебоев» в производстве или отоплении домов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Из Twitter главы Еврокомиссии пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных
Девочка отбилась от вцепившейся в нее акулы
Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении
Телеведущая рассказала о серьезном заболевании позвоночника
Шойгу рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в ходе СВО
В российском регионе разбился автобус с сотрудниками «Магнита»
В Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления 1-й бригады ВСУ
Минобороны России заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.