Блогерша раскрыла простой способ визуально увеличить грудь
Блогерша Камилла из США визуально увеличила грудь с помощью спортивного бюстгальтера
Блогерша Камилла (фамилия неизвестна) из Сан-Диего, США, раскрыла простой способ визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте.
Для достижения указанной цели героиня публикации посоветовала подписчицам носить спортивный бюстгальтер. На опубликованных кадрах она надела данный предмет гардероба, продемонстрировав поролоновые вставки в нем, приподнимающие бюст.
Девушка дополнила образ черной майкой из спандекса на широких бретелях, которая обтянула зону декольте. В ролике видно, что грудь юзерши кажется значительно больше, чем ранее.
Ранее визажистка Зои Кеннеди показала способ, с помощью которого можно визуально увеличить грудь с помощью макияжа.