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04:10, 30 ноября 2022Ценности

Блогерша раскрыла простой способ визуально увеличить грудь

Блогерша Камилла из США визуально увеличила грудь с помощью спортивного бюстгальтера

Кадр: @camillefromcali

Блогерша Камилла (фамилия неизвестна) из Сан-Диего, США, раскрыла простой способ визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте.

Для достижения указанной цели героиня публикации посоветовала подписчицам носить спортивный бюстгальтер. На опубликованных кадрах она надела данный предмет гардероба, продемонстрировав поролоновые вставки в нем, приподнимающие бюст.

Девушка дополнила образ черной майкой из спандекса на широких бретелях, которая обтянула зону декольте. В ролике видно, что грудь юзерши кажется значительно больше, чем ранее.

Ранее визажистка Зои Кеннеди показала способ, с помощью которого можно визуально увеличить грудь с помощью макияжа.

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Екатерина Ештокина
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