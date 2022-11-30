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10:53, 30 ноября 2022Спорт

Звезда UFC Диас покинул промоушен

37-летний американский боец Нейт Диас покинул UFC
Нейт Диас

Нейт Диас. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Нейт Диас покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на представителей команды спортсмена.

Уточняется, что 37-летний Диас разорвал контракт с промоушеном еще в сентябре 2022 года после победы над соотечественником Тони Фергюсоном, однако официально его не исключали из списка бойцов организации до настоящего момента. В настоящее время спортсмен имеет статус свободного агента.

10 сентября Диас победил Фергюсона в четвертом раунде на турнире UFC 279. Его соперником в главном бою вечера должен был стать шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, однако он провалил взвешивание. Чимаев подрался с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте схватки.

Диас выступал в UFC с февраля 2007 года. Всего за профессиональную карьеру в промоушене он провел 30 боев, в 11 из которых проиграл и в 19 одержал победу. В марте 2016 года американец нанес первое поражение в UFC ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

Ксения Курашкина
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