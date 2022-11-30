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02:48, 30 ноября 2022Экономика

На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах

Представитель Мосбиржи Титов: доля доллара и евро в торгах упала ниже одного процента

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На Московской бирже резко упала доля доллара и евро в торгах. Об этом РБК рассказал директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

По его словам, в начале года на валютную составляющую приходилось около 20 процентов операций. После начала спецоперации на Украине объем валютных операций начал снижаться, сейчас доля доллара и евро составляет меньше одного процента.

Представитель Мосбиржи уточнил, что теперь доля рубля увеличилась до 94 процентов, китайский юань отвоевал долю в пять процентов.

С 31 октября Московская биржа запустила торги киргизским сомом и таджикским сомони. О намерении запустить торги новыми валютами в апреле сообщалось в апреле. Тогда решение связывали с санкциями и мерами валютного контроля в России. Летом директор департамента Мосбиржи анонсировал запуск торгов драмом, сумом и дирхамом.

Ранее стало известно, что ЦБ и Минфин пришли к договоренностям по поводу законопроекта об использовании криптовалюты для международных расчетов. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, документ «описывает то, как криптовалюту приобрести, что с ней можно сделать и как можно или нельзя с ней рассчитываться в первую очередь при трансграничных расчетах».

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Марина Совина
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