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19:59, 30 ноября 2022Среда обитания

Россиянам захотели помочь накопить на первый взнос по ипотеке

Центробанк планирует создать систему, которая поможет ипотечникам накопить на первый взнос
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) планирует создать в России систему, которая поможет гражданам накопить на первый взнос по ипотеке. Об этом говорится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов», который опубликован на сайте регулятора.

Речь идет о создании в стране системы жилищных сбережений — она позволит откладывать средства на специальном счете с последующим получением ипотечного кредита на зафиксированных при открытии такого вклада условиях. Как следует из документа, будут также созданы региональные программы субсидирования сбережений, призванные ускорить накопление первоначального взноса и повысить доступность ипотеки для граждан.

В августе 2021 года депутаты Госдумы создали законопроект о строительных сберегательных кассах. По словам авторов инициативы, купить квартиру без помощи кредита или долгого накопления может не более пяти процентов россиян. В рамках законопроекта хотят создать специализированные банки с ограниченным перечнем финансовых операций. Вкладчик такой организации заключает с ней договор, который предусматривает внесение им в течение определенного срока взносов фиксированного объема взносов.

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Когда накопленная сумма составит 30-50 процентов от стоимости жилья, гражданин получит право на предоставление кредита в необходимом для покупки дома или квартиры объеме. Однако оформление ипотеки таким способом может занять от двух до шести месяцев — срок ожидания будет зависеть от наличия в стройсберкассе достаточного количества средств.

В документе уточняется, что процентные ставки по кредитам не могут превышать ставки по вкладам более чем на 3 процентных пункта. Также предусмотрена господдержка — из федерального бюджета будет начисляться премия на вклад в размере 20 процентов от ежегодного прироста вклада при этом максимальный размер выплаты не должен превышать 30 тысяч рублей, предполагают авторы законопроекта. Кроме того, в строительную сберкассу можно будет направить материнский капитал.

Ранее специалисты заявили, что ипотека без первого взноса может оказаться высокой кредитной нагрузкой для заемщика. Кроме того, в случае вынужденной продажи владельцы жилья не смогут получить какие-то деньги, так как вырученные от сделки средства направят на погашение кредита.

Нина Ташевская
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