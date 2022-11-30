Турция отправила Украине РСЗО на российском шасси

The Drive: Турция могла отправить Украине РСЗО TRLG-230 на российском шасси

Турция отправила Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, которые могли быть установлены на шасси КамАЗ 65224 (6x6) российского производства. Об этом пишет The Drive.

«Потенциальная политическая чувствительность, которая может быть связана с использованием Украиной TRLG-230 из пусковых установок, установленных на российских грузовиках КамАЗ, может объяснить очень ограниченные визуальные свидетельства их поставок», — отмечает издание.

The Drive напоминает, что официально Анкара и Киев не подтвердили отправку TRLG-230 на Украину.

В ноябре обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби заметил, что РСЗО TRLG-230, которые Турция поставила Украине, предназначены для нанесения точечных ударов.

В том же месяце издание «Русская весна» опубликовало кадры первого применения турецкой РСЗО TRLG-230 в зоне спецоперации на Украине.