В США оценили поставленные Украине турецкие РСЗО

19FortyFive: ракеты турецких TRLG-230 на Украине предназначены для точечных ударов

Ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) TRLG-230, которые Турция поставила Украине, предназначены для нанесения точечных ударов. Такую оценку оружия дал обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

По его словам, снаряд TRLG-230 использует наведение по лазерному лучу. «Ракета имеет дальность полета от 20 до 70 километров и может поражать цели с точностью всего два метра», — утверждает автор.

Согласно Бакби, снаряды турецкой РСЗО могут использоваться совместно с ударно-разведывательным беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2, что повысит их дальность и точность применения.

Ранее турецкие реактивные системы залпового огня TRLG-230 оценил российский военный эксперт Юрий Кнутов.

В ноябре издание «Русская весна» опубликовало кадры первого применения турецкой РСЗО TRLG-230 в зоне спецоперации на Украине.