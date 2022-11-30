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19:01, 30 ноября 2022Из жизни

Всех монахов выгнали из храма из-за пристрастия к наркотикам

«Би-Би-Си»: в Таиланде храм остался без монахов из-за метамфетамина

Фото: Shutterstock

Из маленького буддистского храм в провинции Пхетчабун, Таиланд, из-за пристрастия к наркотикам выгнали всех монахов. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Монахов отправили на прохождение реабилитации после проверки, которую провели полицейские в ходе рейда. Анализ мочи показал, что все четыре служителя культа употребляли метамфетамин.

Отсутствие монахов беспокоит местных жителей, которые боятся, что теперь не смогут выполнять пунью.

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Местные власти обратились за помощью к местному духовному руководителю, который пообещал назначить в храм несколько новых монахов.

В последние время употребление метамфетамина стало серьезной проблемой в Таиланде. Страна является крупным транзитным хабом для этого наркотика. Запрещенные средства поступают в страну через Лаос из Мьянмы — крупнейшего в мире производителя метамфетамина.

Ранее сообщалось, что в Мьянме арестовали настоятеля буддийского монастыря, который прятал в храме более 4,6 миллиона таблеток метамфетамина. Монахи были задержаны.

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Алиса Дмитриева
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