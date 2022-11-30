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15:15, 30 ноября 2022Спорт

Болельщика сборной США выгнали со стадиона ЧМ из-за радужной повязки

The Mirror: болельщика сборной США выгнали со стадиона ЧМ в Катаре из-за радужной повязки

Фото: Getty Images

Болельщика сборной США по футболу выгнали со стадиона чемпионата мира в Катаре из-за повязки в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина пришел на матч второго тура между США и Ираном с полоской в цветах радужного флага на рукаве. Стюарды вывели его с арены.

25 ноября появилась информация, что в Катаре снимут запрет на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей ЧМ. Уточнялось, что болельщикам разрешат приносить радужные флаги и другую символику на стадионы начиная со второго тура группового этапа чемпионата.

29 ноября сборная Ирана уступила команде США в заключительном туре группового этапа ЧМ. Игра закончилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Кристиан Пулишич. Американцы благодаря этой победе обошли иранцев в таблице группы B и вышли в плей-офф турнира.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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