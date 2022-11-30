Загоревшийся в Брянской области резервуар с нефтью показали на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшийся в Брянской области резервуар с нефтью

В сети показали видео, снятое, предположительно, на месте пожара в Суражском районе Брянской области. Кадры в среду, 30 ноября, публикует Telegram-канал RT.

О пожаре в граничащем с Украиной регионе стало известно утром 30 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал, но не назвал причины случившегося.