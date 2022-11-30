Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:47, 30 ноября 2022Россия

Загоревшийся в Брянской области резервуар с нефтью показали на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшийся в Брянской области резервуар с нефтью

В сети показали видео, снятое, предположительно, на месте пожара в Суражском районе Брянской области. Кадры в среду, 30 ноября, публикует Telegram-канал RT.

О пожаре в граничащем с Украиной регионе стало известно утром 30 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал, но не назвал причины случившегося.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Южной Корее заявили о вхождении российских самолетов в зону ПВО
Кадыров показал кадры с убитыми бойцами «Ахмата» украинскими диверсантами
В Москве из Гостиного двора украли «Киргиза с арканом»
Криминального авторитета и его друга обвинили в убийстве 19-летней давности
Пассажир самолета ублажал себя на глазах попутчицы и обнажил перед ней гениталии
Загоревшийся в Брянской области резервуар с нефтью показали на видео
Пьяный россиянин избил женщину в бане из-за ревности и сбежал
Россиян предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в стране
Рейтинг одобрения Байдена вырос за неделю
Девушка обвинила бойфренда в измене и подожгла его квартиру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.