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20:40, 30 ноября 2022Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами в Мариуполе

Росгвардейцы обнаружили тайник с боеприпасами в Мариуполе в здании, где базировались ВСУ

В Мариуполе военнослужащие Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в здании, где прежде базировались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Информация о местонахождении схрона поступила от местных жителей. В ходе проверки полученные сведения подтвердились.

Из тайника росгвардейцы изъяли 11 выстрелов для гранатомета РПГ-7, три гранаты Ф-1, патроны к стрелковому оружию различного калибра.

14 ноября сообщалось, что росгвардейцы обнаружили за три дня шесть тайников с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Бойцы спецподразделений во время разведок изъяли из схронов в северо-западной части области автомат АКС-74У, девять ручных наступательных гранат, четыре ручных противотанковых гранатомета (РПГ), два комплекта обмундирования ВСУ, две дымовые шашки и десять ящиков с патронами.

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Любовь Ширижик
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