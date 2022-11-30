В Совфеде объяснили отсутствие закона о частных военных компаниях

Сенатор Клишас объяснил отсутствие закона о ЧВК низким общественным запросом

В настоящее время закон, который регулирует деятельность частных военных компаний (ЧВК), не нужен из-за низкого общественного запроса. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его цитирует РБК.

«Я не вижу необходимости в принятии закона о деятельности частных военных компаний. Для того, чтобы принимать какой-либо закон, нужен общественный запрос. Он сейчас есть, граждан волнует эта тема? Нет. Есть ли какие-то законодательные инициативы на этот счет? Я их не видел», — объяснил сенатор. По его мнению, если сфера общественных отношений исправно работает без государственного участия, ее не нужно законодательно регулировать.

В конце сентября предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». При этом ранее он официально отрицал причастность к ЧВК и подавал иски против СМИ, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.

В настоящее время функционирование ЧВК не регулируется на уровне законодательства. При этом попытки перевести подобные организации в правовое поле предпринимались не раз. В 2018 году первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявлял, что проект закона о ЧВК внесут в нижнюю палату парламента в течение месяца, но этого сделано не было.