Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 30 ноября 2022Россия

В Совфеде объяснили отсутствие закона о частных военных компаниях

Сенатор Клишас объяснил отсутствие закона о ЧВК низким общественным запросом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В настоящее время закон, который регулирует деятельность частных военных компаний (ЧВК), не нужен из-за низкого общественного запроса. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его цитирует РБК.

«Я не вижу необходимости в принятии закона о деятельности частных военных компаний. Для того, чтобы принимать какой-либо закон, нужен общественный запрос. Он сейчас есть, граждан волнует эта тема? Нет. Есть ли какие-то законодательные инициативы на этот счет? Я их не видел», — объяснил сенатор. По его мнению, если сфера общественных отношений исправно работает без государственного участия, ее не нужно законодательно регулировать.

В конце сентября предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». При этом ранее он официально отрицал причастность к ЧВК и подавал иски против СМИ, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.

В настоящее время функционирование ЧВК не регулируется на уровне законодательства. При этом попытки перевести подобные организации в правовое поле предпринимались не раз. В 2018 году первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявлял, что проект закона о ЧВК внесут в нижнюю палату парламента в течение месяца, но этого сделано не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Совфед одобрил отставку Кудрина
Еврокомиссия оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров
В ЛНР рассказали о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Сватова
Байден повременил с критикой Си из-за протестов в Китае
В России выявили 6088 случаев коронавируса
Эшли Грэм показала отросшие волосы после облысения
Кадыров сообщил об уничтожении украинских диверсантов у Кременной
Российский пятиклассник украл у бабушки самогон и замерз насмерть
Обстановка у H&M в центре Москвы в последний день работы попала на видео
В Совфеде объяснили отсутствие закона о частных военных компаниях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.