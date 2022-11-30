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01:34, 30 ноября 2022Мир

США опровергли оплату работы Starlink на Украине

Представитель Пентагона Райдер: США не платят Starlink за работу этих систем на Украине
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Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Соединенные Штаты опровергли финансирование работы систем спутниковой связи Starlink на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, пишет ТАСС.

«США и министерство обороны в частности ничего не платят Starlink за работу этих систем на Украине», — заявил он. По его словам, американские власти продолжают переговоры с компаниями по подключению SpaceX к системе спутниковой связи. В то же время Райдер признал, что на данный момент каких-либо новостей по данному вопросу нет.

Ранее компания Starlink повысила стоимость своих услуг для пользователей на Украине.

В октябре SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Владелец компании Илон Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, но затем передумал и завил, что продолжит финансирование.

Как отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, отключение Starlink на Украине создаст неудобства для координации вооруженных сил страны, поскольку у украинских военных не будет возможности выхода в интернет и взаимодействия между частями. В то же время серьезным препятствием для армии это не станет, считает эксперт.

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