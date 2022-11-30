Подразделения ВСУ под Артемовском пожаловались на нехватку офицеров

CNN: ВСУ под Артемовском жалуются на плохую связь и проблемы в эвакуации раненых

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском жалуются на плохую связь и проблемы с эвакуацией раненых, передает американский телеканал CNN.

«Дороги грязные. Мы не можем достаточно быстро эвакуировать раненых и доставлять боеприпасы», — рассказал один из солдат ВСУ. Украинские военные также сетуют на нехватку младших офицеров, из-за чего страдает боевой дух солдат.

28 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы могут в скором времени взять в окружение Артемовск. 30 ноября стало известно об освобождении населенного пункта Курдюмовка в окрестностях города.