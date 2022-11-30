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04:07, 30 ноября 2022Мир

Захарова напомнила об обстрелах НАТО объектов энергоснабжения Югославии

Захарова напомнила об атаках НАТО на объекты энергетической инфраструктуры Югославии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат привела речь тогдашнего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, объяснявшего важность атак. По его утверждению, от электроэнергии зависят системы командования и управления, и если президент Югославии Слободан Милошевич «действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать — принять условия НАТО».

«Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — заявил Шиа. Он добавил, что если удары будут иметь последствия для населения, «это проблемы Милошевича».

Захарова адресовала эту цитату «для памяти» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе евродипломатии Жозепу Боррелю и членам американской администрации.

23 ноября Россия нанесла новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.

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Марина Совина
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