Захарова напомнила об обстрелах НАТО объектов энергоснабжения Югославии

Захарова напомнила об атаках НАТО на объекты энергетической инфраструктуры Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат привела речь тогдашнего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, объяснявшего важность атак. По его утверждению, от электроэнергии зависят системы командования и управления, и если президент Югославии Слободан Милошевич «действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать — принять условия НАТО».

«Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — заявил Шиа. Он добавил, что если удары будут иметь последствия для населения, «это проблемы Милошевича».

Захарова адресовала эту цитату «для памяти» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе евродипломатии Жозепу Боррелю и членам американской администрации.

23 ноября Россия нанесла новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.