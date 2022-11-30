Военком Крыма вернет домой отправленного в зону СВО отца детей-инвалидов

Военный комиссариат Крыма отменил решение об отправке отца двух инвалидов в зону СВО

В Крыму отменили решение об отправке отца двух детей-инвалидов в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Решение о его возвращении домой приняли в военном комиссариате республики, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Дмитрий Кобелев, мобилизованный отец двоих подростков-инвалидов 14 и 17 лет из Крыма, оказался на Украине. Дети жителя Нижнегорского района страдают от расстройств аутистического спектра. В военкомате мужчина предъявлял документы об уходе за сыновьями, но комиссия приняла решение о его мобилизации.

«Призывной комиссией по мобилизации граждан в республике Крым было принято решение о возвращении Кобелева Д. В. в республику Крым и отмене решения о его мобилизации», — разъяснили в военкоме.

Представители комиссариата заверили, что соответствующее ходатайство было направлено в штаб Южного военного округа.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов. Из пояснительной записки следует, что общее количество детей в семье не имеет значения.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не совершать.