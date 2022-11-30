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11:29, 30 ноября 2022Россия

Отец двух инвалидов оказался в зоне СВО после решения об отправке домой

Отец двух инвалидов из Крыма оказался в зоне СВО после решения об отправке домой

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

Мобилизованный отец двоих подростков-инвалидов 14 и 17 лет из Крыма оказался в зоне специальной военной операции (СВО) после решения об отправке домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации издания, сыновья жителя Нижнегорского района страдают от расстройств аутистического спектра. В военкомате он предъявлял документы об уходе за детьми, однако комиссия приняла решении о его мобилизации.

В военной части мужчина заболел, врачи диагностировали у него бронхит. В это время супруга россиянина обращалась в различные инстанции, включая уполномоченного по правам человека. По словам женщины, 17 ноября комиссия постановила вернуть мобилизованного домой. Несмотря на это решение, спустя четыре дня ее мужа отправили в зону проведения спецоперации.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов. Из пояснительной записки следует, что общее количество детей в семье не имеет значения.

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С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. Так, в Калининградской области мобилизовали многодетного отца с кистой в голове. В период воспаления россиянин чувствовал себя так плохо, что не мог встать с кровати. Кроме того, у мобилизованного мужчины трое детей одиннадцати, четырех и восьми лет.

Похожая история произошла в октябре в Севастополе. Там мобилизовали не служившего 39-летнего многодетного отца. По словам жены россиянина, его отправили в зону спецоперации.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не совершать. По его словам, жалобы россиян касались самой процедуры призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов.

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Константин Лысяков
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