Требование Зеленского о новой помощи в США сочли возмутительным

American Thinker обвинил Зеленского в растрате западных денег на бюрократов

Требование президента Украины Владимира Зеленского о выделении новой помощи со стороны США является возмутительным. На это указал портал American Thinker.

«Зеленский набрался смелости и потребовал от американского папика еще 55 миллиардов долларов вдогонку к 90 уже выделенных конгрессом для Украины. Кажется, ему действительно просто вытрясти больше денег, а Джо Байден готов пойти навстречу», — указала автор материала Моника Шоуолтер.

«Как бы высоко это ни было, это еще более возмутительно, чем кажется», — отмечает издание, обвиняя Зеленского в том, что выделенные Вашингтоном деньги он тратит на бюрократов. Требование же Зеленского к США «проявить лидерство» следует расценивать как «гоните бабки», резюмировала она.

Ранее Зеленский заявил, что на восстановление страны необходимо более одного триллиона долларов. По его утверждению, десятки государств уже проявили интерес к тому, чтобы западные страны и крупные компании смогли взять шефство над регионами или предприятиями.

10 ноября Зеленский заявил, что он будет постоянно звонить мировым лидерам, если это поможет добиться выделения больших объемов военной помощи. Он подчеркнул, что обладает представлениями о наличии у стран необходимых Киеву вооружений и их количестве. Украинский лидер отметил, что у некоторых стран они в избытке, однако те не торопятся отправлять оружие.