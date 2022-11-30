Захарова пригласила Зеленского и его приближенных в Крым

Представитель МИД РФ Захарова пригласила президента Украины Зеленского и его офис в Крым

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пригласила в Крым президента Украины Владимира Зеленского и его офис. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова напомнила, что ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обещал через полгода дать интервью в Ялте. «Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать. Берите украинских журналистов, добро пожаловать», — сказала она в ходе брифинга в Москве.

Захарова подчеркнула, что все время у западных и украинских журналистов была возможность посетить Крым, но «они этого не делали, восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали все, что угодно, только на территорию республики так и не приезжали». Она добавила, что представители западных и украинских медиа не ездили в Крым и Донбасс, потому что реальная картина «не укладывалась в их мейнстрим».

На заявление Подоляка также отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, выйти в прямой видеоэфир из Ялты представители украинских властей могут, разве что очутившись в СИЗО.

В октябре Подоляк отреагировал на план Илона Маска по урегулированию и раскритиковал предложение американского миллиардера. Он предложил свой план, согласно которому Украина «освобождает свои территории, включая аннексированный Крым», а Россия «проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию».