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20:03, 1 декабря 2022Наука и техника

Раскрыты различия влияния антибиотиков на разных людей

MBio: антибиотики привели к неравномерному нарушению баланса кишечника у разных людей

Фото: Shutterstock

Французские ученые из Института Пастера в Париже раскрыли различия влияния антибиотиков на микробиом кишечника разных людей. О выводах работы сообщается в журнале mBio.

При назначении терапии антибиотиками в микробиоте кишечника нарушается баланс полезных и вредных бактерий. В конечном счете это может привести к чрезмерному росту грибков Candida albicans. Специалисты выявили, что у разных людей эти нарушения могут происходить неравномерно: у кого-то сильнее, а у кого-то слабее.

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В новом исследовании авторы проанализировали образцы кала в двух группах из 11 здоровых пациентов до, во время и после лечения цефотаксимом или цефтриаксоном. Оба препарата являются цефалоспориновыми антибиотиками третьего поколения.

Ученые обнаружили, что разнообразие и обилие видов грибков варьировались не только от человека к человеку, но и от одних образцов к другим у одного и того же человека. Команда использовала специфический ПЦР-тест для количественного определения уровней Candida albicans и заметила, что грибок присутствует у 95 процентов участников. После лечения антибиотиками доля ДНК Candida albicans увеличилась у всех добровольцев. Однако у некоторых людей наблюдалось значительное повышение численности C. albicans и других видов, в то время как у других этого не произошло. По крайней мере, у одного участника даже наблюдалось снижение.

Дальнейшее изучение образцов показало, что изменения в реакции грибов на лечение антибиотиками были связаны с активностью фермента бета-лактамазы, который вырабатывается эндогенными бактериями из микробиоты. У людей с более низким уровнем бета-лактамазы наблюдался больший рост грибов, включая C. albicans, чем у людей с более высоким уровнем фермента.

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Елена Апазиди
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